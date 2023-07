Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- L'Assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla commemorazione dell'anniversario della morte di Goffredo Mameli. Gianicolo – Mausoleo Ossario Garibaldino, Via Garibaldi 29 (Ore 9:30).- L'Assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia interviene al seminario "Strumenti e norme per facilitare la rigenerazione urbana" organizzato da Aspesi Roma - Unione immobiliare. Sala del Consiglio Camera del Commercio di Roma - Via de' Burrò, 147 (Ore 10).- L'Assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla conferenza stampa per la stagione dell'"Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023" (Casa del Cinema - Sala Cinecittà, largo Marcello Mastroianni 1 (Ore 12).- L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor partecipa alla serata finale della LXXVII edizione del Premio Strega. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, piazzale di Villa Giulia 9 (Ore 22). (segue) (Rer)