Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- L’assessore al Personale, alla Polizia locale, alla Sicurezza urbana, agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, partecipa alla cerimonia di insediamento del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Piazza Scilla 2 (ore 9.15)VARIE- La Fondazione per la mobilità del Lazio organizza il convegno “Lo sviluppo infrastrutturale, le scelte del mondo economico a Roma e nel Lazio. Previsti i saluti istituzionali di Lorenzo Taglòiavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma, e gli interventi di Michelangelo Melchionno, Presidente Fondazione per la Mobilità del Lazio; Antonello Fontanili, Direttore Uniontrasporti; Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità Comune di Roma; Fabrizio Ghera, Assessore ai Trasporti e Mobilità Regione Lazio; Davide Bordoni, Consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presso la Camera di Commercio di Roma Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra (Ore 10:30).- presentazione del Rapporto sull'economia dell'Alto Lazio, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, via Paolo Borsellino, 16 – Rieti (Ore 11). (Rer)