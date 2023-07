Regno Unito: economista Jp Morgan, tassi di interesse potrebbero raggiungere il 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra potrebbe essere costretta ad alzare i tassi di interesse fino al 7 per cento e "aumentare le probabilità" di una recessione per abbattere l'inflazione. Lo ha affermato Allan Monks, economista di Jp Morgan, la cui previsione principale è che il tasso di sconto, ora al 5 per cento, raggiunga il 5,75 per cento a novembre, con la possibilità di salire ulteriormente. Come ha riferito il quotidiano "The Times", Monks ha detto che l'alta inflazione rischia di “radicarsi" se "le famiglie continuano a spingere per salari più alti e le imprese cercano di proteggere i loro margini di profitto". (Rel)