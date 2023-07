Israele: migliaia di manifestanti in strada dopo le dimissioni del capo della polizia di Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, migliaia di cittadini israeliani sono scesi per le strade bloccando le principali vie di comunicazione in diverse zone del Paese, dopo che il capo della polizia di Tel Aviv, Amichai Eshed, aveva annunciato le proprie dimissioni. Come riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, Eshed era sul punto di essere rimosso dal suo incarico e trasferito per “un ruolo più marginale”, a causa di quelle che egli stesso aveva definito “considerazioni politiche” a proposito del suo rifiuto di ricorrere all’uso della forza durante le manifestazioni contro la riforma del sistema giudiziario, voluta dal premier, Benyamin Netanyahu. Le proteste di ieri, in segno di solidarietà con Eshed, si sono concentrate soprattutto sull’autostrada Ayalon, a Tel Aviv, dove si sono verificati scontri tra la polizia e i manifestanti, che bloccavano il traffico. Durante la protesta, un automobilista ha tentato di farsi largo tra la folla, ferendo almeno un manifestante, prima di essere fermato e arrestato dagli agenti di sicurezza. Dagli edifici circostanti, fumogeni sono stati lanciati in segno di solidarietà con la protesta, mentre, secondo il quotidiano israeliano diversi video diffusi sui social network mostravano agenti della polizia israeliana nell’atto di picchiare i manifestanti, nel tentativo di sgomberare l’area. La polizia, inoltre, ha schierato agenti a cavallo e idranti, ma ci sono volute diverse ore prima che riuscisse a disperdere la folla, verso la mezzanotte. Quindici manifestanti sono stati arrestati. (Res)