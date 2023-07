Trasporti: "Les Echos", in Italia continua la carenza di taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non riesce a risolvere il problema della carenza di taxi. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che le grandi città chiedono un aumento del numero di licenze ma la categoria rifiuta la liberalizzazione del settore, nonostante le pressioni dell'Unione europea. I tassisiti mostrano "un'opposizione certe volte violenta che beneficia della tolleranza dei partiti di destra al potere", scrive il quotidiano economico francese. In totale, in Italia ci sono 0,51 taxi ogni mille persone, mentre in Francia sono 0,87 e in Spagna 0,97.(Frp)