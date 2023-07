Governo: Paita (Iv-Az), Santanchè? Destra si è ritrovata miracolosamente garantista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Santanchè ha deciso di venire in aula, c'era stata una richiesta ma è stata lei a dare questa disponibilità a questa sua relazione. Ha fatto delle affermazioni, non sono in grado di giudicare nel dettaglio le sue dichiarazioni, ma rilevo alcuni dati politici: miracolosamente la destra della Meloni e dei partiti alleati si è ritrovata nella condizione di diventare garantista, non lo è stata per tante altre vicende". Lo ha detto Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva-Azione, ad "Agorà" Estate Rai 3. (Rin)