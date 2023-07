Serbia: rapporto Fmi, da primo novembre aumenti di elettricità e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo novembre in Serbia è previsto un nuovo aumento del prezzo di elettricità e gas, rispettivamente dell'8 e del 10 per cento. Lo riferisce il nuovo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo l'emittente "N1". Nel documento si preannunciano inoltre aumenti, nelle stesse percentuali, nel mese di maggio del 2024. I prezzi del gas e dell'elettricità per l'economia, sempre secondo il rapporto, rimangono "bassi rispetto ai concorrenti", quindi ulteriori aumenti di prezzo "non dovrebbero incidere materialmente sulla competitività delle imprese". Il rapporto afferma infine che il governo serbo "è d'accordo" sulla necessità di un ulteriore aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas. (Seb)