Regno Unito: polizia sequestra cannabis per un valore di 151,9 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica ha sequestrato piante di canapa per un valore di 130 milioni di sterline (151,9 milioni di euro) e arrestato quasi mille persone nel più grande giro di vite mai avvenuto nel Regno Unito contro la criminalità organizzata dedita al traffico di droga. Lo ha riferito l'emittente televisiva "Bbc". Gli agenti hanno anche sequestrato 20 armi da fuoco, 636 mila sterline in contanti (743 mila euro) e 20 chilogrammi di cocaina, per un valore di vendita di un milione di sterline (1,16 miliardi di euro). L'operazione, che si è svolta nel corso del mese di giugno, è stata descritta come la "più significativa" del suo genere mai eseguita dalle forze dell'ordine del Regno Unito. Dei quasi mille arrestati, 450 hanno già ricevuto accuse. (Rel)