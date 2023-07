Governo: Gubitosa (M5s), dimissioni Santanché chieste dopo menzogne al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda che coinvolge il ministro del Turismo Daniela Santanché "il M5s non ha chiesto subito la mozione di sfiducia, ma ha atteso prima che la senatrice venisse a riferire al Senato. Il fatto giudiziario non c'entra nulla, il Senato non è un tribunale. Ma ieri la ministra ha mentito al Senato e dopo le menzogne riportate abbiamo chiesto le dimissioni". Lo ha detto Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle, ad "Agorà Estate" su Rai 3. "È un problema politico, su quali voti pensiamo di contare? Sui voti di tutta l'opposizione, poi ognuno si assume le proprie responsabilità", ha aggiunto. (Rin)