Regno Unito: studio, austerità nei primi anni Dieci responsabile per declino sistema sanitario

- L’austerità del governo di coalizione britannico nei primi anni Dieci ha portato al declino del Servizio sanitario nazionale (Nhs) in diverse aree chiave. È quanto emerge da una ricerca della Nuffield Trust and Health Foundation per il quale il calo dei finanziamenti ha causato una "svolta negativa" negli standard dell'Nhs nel Paese. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", l'austerità ha inaugurato "un deterioramento davvero preoccupante su tutta la linea" nella qualità complessiva dell'assistenza sanitaria nazionale, come emerge dall'esperienza dei pazienti, dalla prevenzione delle malattie e dalla velocità di accesso ai servizi. (Rel)