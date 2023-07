Giustizia: commissario Reynders, attenti a radicalismi di estrema destra ed estrema sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna fare attenzione agli estremismi. I partiti democratici devono difendere i valori dell'Unione". Dopo aver presentato l'ultimo rapporto sullo stato della giustizia in Europa, il Commissario Ue Didier Reynders, in una intervista a "Repubblica", lancia una sorta di appello contro i "radicalismi di estrema destra e di estrema sinistra". Avverte che ci sono preoccupazioni anche in Italia: sia per le recenti proposte sulla abrogazione dei reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze ma anche per "certe scelte a livello locale per le quali sto ricevendo davvero molte segnalazioni". "Se si guarda al Piano di ripresa e resilienza in Italia - spiega allora Reynders - vediamo che ci sono enormi riforme. Il Piano è dedicato all'Italia e per ottenere i pagamenti bisogna realizzarlo. Il commissario ricorda che "l'anno scorso, con la riforma Cartabia, abbiamo visto un ottimo ritorno. Sull'efficienza del sistema giudiziario ci sono alcuni effetti positivi. Sulla durata dei processi, sugli investimenti in risorse umane e nella digitalizzazione. Però, l'ho detto anche al ministro Nordio, è necessario continuare in questa direzione". Quindi gli effetti delle riforme provengono dal governo Draghi e non dall'attuale: "È logico che sia così. Bisogna insistere sulla stessa strada. E non significa che non ci possano essere nuovi efficaci risultati". C'è qualche connessione con le critiche molto nette espresse nel report nei confronti di Polonia e Ungheria: "È evidente che quei paesi debbano attuare pienamente le raccomandazioni. E anche che non lo hanno fatto. Sono preoccupato per l'evoluzione che stanno subendo molti Stati membri. Si vede sempre una crescente influenza dell'estrema sinistra e dell'estrema destra. Da paesi come Polonia e Ungheria arrivano segnali negativi: colpa della crescente influenza dei radicalismi sia di destra che di sinistra concordare i valori comuni che sono alla base dell'Unione per evitare questa deriva. Dobbiamo evitare arretramenti". (segue) (Res)