Giustizia: commissario Reynders, attenti a radicalismi di estrema destra ed estrema sinistra (2)

- "Se guardiamo - argomenta Reynders - alle discriminazioni contro le donne, a quelle sull'orientamento sessuale, alle polemiche sull'aborto come è accaduto in Polonia, allora dico che bisogna proteggere i valori europei. Anche dall'Italia mi arrivano messaggi in relazione a certe evoluzioni in corso contro le comunità Lgbt. Ripeto: i partiti democratici devono rendere stabili i nostri valori e combattere gli estremismi". La Commissione, comunque, "non intende commentare i programmi politici". A livello di governo non abbiamo avuto questa sensazione. Ho ricevuto però sempre più osservazioni sulla situazione a livello locale e a livello regionale con qualche tipo di comportamento". Si riferisce alla mancata registrazione dei bambini con genitori dello stesso sesso: "Sì, anche. Dobbiamo fare attenzione alle possibili evoluzioni ma non abbiamo visto fin ad ora decisioni governative in questo senso. E la Commissione reagisce a fatti concreti, non a orientamenti politici", ha concluso Reynders. (Res)