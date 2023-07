Berlusconi: Pier Silvio, non vendiamo a nessuno e non entro in politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commozione per il papà "che mi manca ogni giorno di più", ma anche la determinazione nel proseguire la sfida degli affari, con la sua Mediaset, ora Mfe-MediaforEurope: "Andremo avanti nel nostro progetto industriale che punta a creare un operatore paneuropeo della televisione. Servirà pazienza, sangue freddo. Ma lì stiamo". Lo ha detto alla "Stampa" Pier Silvio Berlusconi. Si tuffa, come ogni anno, in quel rito laico della presentazione dei palinsesti. Lo studio è il numero 20, lo stesso dove, a funerali appena finiti, suonò la squilla ai dipendenti che lo sorpresero lì riuniti: "Da domani facciamo un click e torniamo a essere un'azienda viva". E di quell'azienda si ripresenta come leader. Sui maxischermi scorrono le immagini di una vita, tra Silvio e Pier Silvio, un lungo passaggio di testimone. E lui chiarisce subito che tanto inchiostro è stato sprecato: "Se mi chiedete se in famiglia abbiamo mai parlato di una cessione, la risposta è: No". Eppure la scomparsa del Cavaliere, aveva da subito scatenato illazioni, qualche fantasia, appetiti. "In famiglia non vogliamo dare l'impressione di compattezza: c'è compattezza". "Voglio un bene enorme a mia sorella Marina, e voglio un bene enorme ai miei fratelli Barbara, Eleonora e Luigi. Ognuno fa il proprio mestiere, ma la compattezza è assoluta", ha spiegato Pier Silvio. C'era una cosa sola che alla fin dei conti avrebbe potuto separare le strade tra Pier Silvio e la sua Mediaset: la politica. "Un moto l'ho avuto", ammette. Più emotivo che altro, specifica, "pensando che non vada perduto il lascito di Forza Italia", l'altra eredità del "mio amatissimo papà". Comunque "io ho 54 anni e mio padre è entrato in politica a 58". (segue) (Rin)