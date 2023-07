Berlusconi: Pier Silvio, non vendiamo a nessuno e non entro in politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma la decisione adesso è ben salda: restare in azienda. Tre le ragioni. "La politica è un mestiere serio. I mestieri si studiano e ancora di più si imparano". In secondo luogo "anche mai fosse, io non penso sia giusto lasciare le cose a metà. Oggi Mediaset sta attraversando un momento importantissimo, di nuovi progetti, di sviluppo. Ritengo che io debba rimanere a Mediaset a fare il mio mestiere". Ma è il terzo motivo, "il più importante di tutti: anche mai fosse, ma così non è, e dovessi sentire un qualche tipo di chiamata, non bisogna dimenticare perché si fanno le cose. Uno entra in politica pensando di dare un servizio agli italiani. Ma oggi non c'è nessuna urgenza. Per la prima volta dopo tanti anni c'è un governo che è stato votato dagli elettori, che sta facendo al suo meglio. Penso che Forza Italia debba e possa garantire stabilità al governo". Detto ciò: "Io non ho intenzione di scendere in politica", scandisce. Con Giorgia Meloni, confessa però, ha un "buon rapporto, ci conosciamo da molti anni, è giovane e decisa: ha la mia stima", ha concluso Pier Silvio Berlusconi. (Rin)