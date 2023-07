Turchia: previste visite diplomatiche del presidente Erdogan nei Paesi del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane, il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, partirà per una serie di visite diplomatiche nei Paesi del Golfo, con l’obiettivo di “rafforzare la cooperazione e il dialogo su questioni regionali e internazionali, per creare una forza economica e politica che contribuisca alla prosperità”. Lo ha annunciato, ieri, il consigliere di Erdogan nel partito Giustizia e sviluppo (Akp), Yasin Aktai, come riferisce il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”. “La Turchia cerca di risolvere le controversie con tutti i Paesi, soprattutto con quelli arabi e islamici, con l’obiettivo di intensificare la cooperazione politica ed economica”, ha spiegato Aktai. “Erdogan cerca di mantenere le sue promesse elettorali, venendo incontro alle richieste del popolo turco di migliorare la situazione economica”, ha aggiunto, “e questa visita è di natura economica e ha l’obiettivo di attrarre investimenti e firmare accordi che sostengano l’economia turca”. Lo scorso lunedì, il ministro del Tesoro e delle Finanze turco, Mehmet Simsek, aveva preannunciato una visita del presidente Erdogan negli Emirati Arabi Uniti, durante la quale è prevista la firma di importanti accordi bilaterali. (Res)