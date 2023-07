Nepal: ministro Esteri, Paesi non allineati promuovano riforme finanziarie e giustizia climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Narayan Prakash Saud, nel suo intervento alla riunione ministeriale dell’ufficio di coordinamento del Movimento dei non allineati (Nam), ieri a Baku, in Azerbaigian, ha sottolineato l’importanza dei principi del non allineamento e ha esortato i leader globali a uno sforzo collettivo per promuovere il dialogo, la comprensione, il rispetto della diversità e la risoluzione pacifica dei conflitti, soprattutto nel difficile contesto attuale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Il rappresentante di Katmandu, inoltre, ha sollecitato l’approfondimento della cooperazione Sud-Sud, il rafforzamento del multilateralismo e l’accelerazione dell’azione per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Secondo il ministro i Paesi non allineati devono farsi promotori della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali, affinché siano più inclusive, trasparenti ed efficienti. Infine, Saud ha ribadito che il Nepal aspira a uscire dalla lista dei Paesi meno sviluppati entro il 2026 e si è soffermato sui rischi posti dal cambiamento clima e sulla necessità di una “giustizia climatica”, un’altra causa per la quale il movimento Nam deve battersi. (segue) (Inn)