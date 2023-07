Nepal: ministro Esteri, Paesi non allineati promuovano riforme finanziarie e giustizia climatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dell’evento, prosegue la nota, il ministro Saud ha avuto colloqui bilaterali con gli omologhi della Malesia, Zambry Abd Kadir, e del Venezuela, Yvan Gil-Pinto. Inoltre, ha incontrato il sottosegretario agli Esteri dell’Etiopia, Mesganu Arga Moach, e il viceministro degli Esteri del Vietnam, Do Hung Viet. In serata il rappresentante del Nepal ha partecipato a una cena di gala offerta dal ministro degli Esteri azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, con cui ha in agenda un colloquio oggi. Prima di ripartire Saud dovrebbe essere ricevuto anche dal presidente, Ilham Aliyev. Il suo rientro a Katmandu è previsto per l’8 luglio. (Inn)