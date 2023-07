Regno Unito: consigliere Hunt, sussidi verdi statunitensi sono una "grande minaccia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito deve affrontare una "grande minaccia" dai sussidi verdi degli Stati Uniti e ha bisogno di un completo cambiamento culturale nel modo in cui attrae gli investimenti interni. È quanto ha affermato Richard Harrington, consigliere del cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt. Harrington ha avvertito che il Regno Unito si è trovato di fronte a una dura concorrenza di Paesi tra cui Stati Uniti, Francia, Irlanda e Singapore e ha dovuto intensificare il sostegno statale a settori chiave come la tecnologia ecologica. Intervistato dal quotidiano "Financial Times", Harrington ha affermato che le regole del capitalismo globale stanno cambiando, come testimoniato dal regime di sussidi del presidente statunitense Joe Biden per le industrie verdi sancito dall'Inflation Reduction Act. "È una grande minaccia per noi", ha dichiarato, aggiungendo: "Qualsiasi mossa di un concorrente per attrarre investimenti è qualcosa a cui dobbiamo reagire. Dobbiamo cambiare l'intera cultura al governo". A riguardo, Harrington sta conducendo una revisione per Hunt su come aumentare gli investimenti diretti esteri nel Regno Unito, che, secondo i dati ufficiali, sono diminuiti di valore ogni anno dal 2016 al 2021. Harrington si è rifiutato di dire se il voto sulla Brexit del 2016 abbia reso più difficile garantire investimenti interni, ma ha affermato che il recente aumento delle aliquote sulle società nel Regno Unito non ha aiutato. (Rel)