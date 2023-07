Iraq: ministero Difesa Turchia, “neutralizzato” un comandante del Pkk nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di intelligence nazionale della Turchia (Mit) ha “neutralizzato” un comandante del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), nella città di Sulaymaniya, nel nord del Paese. Come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Basnews”, l’uomo, identificato come Celal Kaya, il cui nome di battaglia era Hassan, era stato per anni uno dei responsabili dell’intelligence del Pkk ed è considerato dalle autorità di Ankara come la mente dell’uccisione del un diplomatico turco, Osman Kose, nel 2019, a Erbil. Sulaymaniya è il capoluogo dell’omonimo governatorato, uno dei quattro che costituiscono la Regione autonoma del Kurdistan iracheno, ed è amministrato dall’Unione patriottica del Kurdistan (Puk), forza politica rivale del Partito democratico del Kurdistan (Kdp), che è a capo del governo regionale di Erbil. L’uccisione di Hassan, dunque, rischia di inasprire le tensioni tra i due partiti, complicando il dialogo politico interno. Ankara, infatti, come il Kdp, ritiene che il Puk sia legato al Pkk e lo accusa di aver offerto rifugio ai suoi miliziani. Il governatorato di Sulaymaniya, anche per questo, è spesso bersaglio delle operazioni del Mit e delle Forze armate di Ankara. Lo scorso aprile, ad esempio, un drone turco aveva colpito l’area in cui si trovava l’elicottero a bordo del quale uno dei comandanti delle Forze democratiche siriane (Sdf, anch’esse considerate da Ankara affiliate al Pkk), Mazloum Abdi, si apprestava a decollare, dopo un incontro con funzionari militari statunitensi, all’aeroporto di Sulaymaniya. Inoltre, il 3 luglio scorso, il ministero degli Esteri turco aveva annunciato la proroga di altri sei mesi della chiusura dello spazio aereo di Ankara ai voli da e verso lo stesso aeroporto. (Irb)