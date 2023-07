Arabia Saudita-Iraq: delegazione di Erbil incontra funzionari Fondo saudita per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governatorato di Erbil, parte della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, ha incontrato, ieri, a Riad, rappresentanti del Fondo saudita per lo sviluppo, ai quali ha sottoposto la questione della grave crisi idrica che colpisce la regione. Lo si apprende da un comunicato stampa del governatorato di Erbil, citato dall’agenzia “Shafaq”. Secondo il testo, il direttore del Fondo saudita per lo sviluppo, Abdulrahman al Murshid, ha ricevuto il governatore di Erbil, Omed Abdulrahman Hassan (noto anche come Omed Khoshnaw) e la sua delegazione. Illustrando la grave penuria di acqua potabile, causata principalmente dalla siccità, che affligge la regione di Erbil, Khoshnaw ha richiesto il sostegno dell’Arabia Saudita nel fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico. Con Al Murshid, quindi, Khoshnaw ha discusso dei possibili progetti di investimento nel settore delle risorse idriche, la cui carenza rischia di sfociare presto in una crisi. Il fenomeno della carenza di acqua potabile, in realtà, interessa il governatorato di Erbil negli ultimi dieci anni e tanto le autorità federali irachene, quanto il governo regionale del Kurdistan iracheno, hanno tentato di porvi rimedio costruendo dighe e invasi. Tuttavia, negli ultimi anni, il fenomeno ha assunto proporzioni maggiori e necessita di interventi più consistenti. (Irb)