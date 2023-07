Cina: rinnovabili, ong accusa aziende di abusi in 18 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una organizzazione non governativa ha accusato 39 aziende cinesi impegnate nell'estrazione di minerali per l'industria delle energie rinnovabili di oltre un centinaio di violazioni dei diritti umani e delle norme ambientali in almeno 18 Paesi del mondo. La Ong Business & Human Rights Resource Centre ha denunciato 102 presunti casi di abusi commessi dalle aziende cinesi tra gennaio 2021 e dicembre 2022 in Paesi. "I nostri dati espongono abusi dei diritti umani e dell'ambiente (...) nelle attività di esplorazione, estrazione e lavorazione dei minerali", ha dichiarato un portavoce della Ong Degli abusi documentati dall'organizzazione, 27 si sarebbero verificati in Indonesia, 16 in Perù, 12 nella Repubblica Democratica del Congo, 11 a Myanmar e sette nello Zimbabwe. Oltre un terzo dei casi denunciati dalla Ong riguarderebbero la violazione dei diritti dei lavoratori. (Fim)