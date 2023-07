Kirghizistan: presidente Japarov in visita in Mongolia dal 9 all'11 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, si recherà in visita di Stato in Mongolia dal 9 all'11 luglio prossimi su invito del suo omologo, Khulelsukh Ukhnaa. Lo ha riferito l'ufficio di presidenza kirghiso.. L'ultima visita di un capo di Stato del Kirghizistan in Mongolia risale a 21 anni fa. Oltre al suo omologo, Japarov incontrerà in occasione della visita anche il presidente del parlamento della Mongolia, Zandanshatar Gombozhav, e il primo ministro Oyun-Erdene Luvsannamsrai. Japarov presenzierà anche all'apertura del Festival nazionale Naadam e di altre cerimonie nella veste di ospite d'onore. (Res)