Brasile: ministero Turismo stanzia 1 milione di euro per 4 municipi di Rio Grande do Sul

- Quatto municipi dello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul riceveranno 5 milioni di real (1 milione di euro) da parte del ministero del Turismo per migliorare le infrastrutture ricettive del territorio. Lo ha riferito il ministero del Turismo in una nota. Con le risorse, i municipi di Sao Vicente do Sul, Imbe, Encantado e Balneario Pinhal, potranno migliorare le proprie strutture e attrarre un maggior numero di visitatori. Tutte le risorse saranno trasferite ai municipi attraverso la banca pubblica Caixa Economica Federal, che stanzierà i fondi in base allo stato di avanzamento dei lavori. "Migliorare le strutture ricettive delle principali destinazioni turistiche è una priorità del ministero. Gli investimenti nel settore rappresentano un potenziale significativo per stimolare la crescita economica, generare posti di lavoro e aumentare l'attrattiva delle regioni per i visitatori", ha dichiarato la ministra del Turismo, Daniela Carneiro. "Infrastrutture ben progettate e organizzate attirano più visitatori e contribuiscono a fornire un'esperienza positiva per i turisti, stimolando lo sviluppo economico e la generazione di posti di lavoro locali".(Brb)