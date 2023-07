Iraq-Israele: autorità israeliane accusano milizia irachena del rapimento di un’accademica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del primo ministro di Israele, Benyamin Netanyahu, ha rivelato, ieri, che Elizabeth Tsurkov, citadina russo-israeliana che si trovava in Iraq per motivi di studio, è stata rapita dalla milizia irachena sciita Kataib Hezbollah. Come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, l’ufficio del primo ministro israeliano ha aggiunto che “la cittadina russo-israeliana è viva” e che Israele considera l’Iraq responsabile della sua incolumità”. La donna era stata rapita a Baghdad lo scorso 24 marzo, all’inizio del mese sacro di Ramadan. Durante i suoi studi, aveva effettuato ricerche sulle fazioni filo-iraniane e sul movimento del predicatore sciita, Moqtada al Sadr. Per lo Stato di Israele, “l’Iraq è definito come Stato nemico e la legge vieta ai cittadini israeliani di entrarvi, anche a coloro che possiedono una seconda nazionalità”, ha spiegato, ieri, un deputato israeliano che ha cniesto l’anonimato, precisando che la donna “non è un’agente del Mossad, ma una cittadina innocente, partita in missione di studio per l’Iraq, e non ha nulla a che vedere con le autorità”. “Chiunque l’abbia rapita”, ha aggiunto il deputato, “apparentemente sapeva già che era israeliana”. (Irb)