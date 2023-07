Sri Lanka: banca centrale taglia tassi di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale dello Sri Lanka ha tagliato i tassi di interesse oggi, una settimana dopo l'annuncio di un importante piano di ristrutturazione del debito in linea con le indicazioni del Fondo monetario internazionale. La banca centrale ha tagliato il tasso di riferimento di due punti percentuali al 12 per cento, rispondendo così anche al brusco calo del tasso di inflazione registrato il mese scorso, al 12 per cento dal 25,2 per cento di maggio. La banca centrale prevede che l'inflazione calerà sotto la soglia del 10 per cento entro la fine di quest'anno. (segue) (Inn)