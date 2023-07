Sri Lanka: banca centrale taglia tassi di riferimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Sri Lank ha annunciato il 29 giugno un piano per la ristrutturazione del suo vasto debito nazionale, teso a raggiungere gli obiettivi finanziari fissati dal Fondo monetario internazionale. Il Paese, che affronta dallo scorso anno un'acuta crisi economica e finanziaria, ha chiesto agli investitori esteri e ai detentori di obbligazioni sovrane internazionali di concedere a Colombo un condono lineare del debito del 30 per cento; il Paese tenterà di ottenere una concessione analoga dai possessori di obbligazioni singalesi denominate in dollari, come spiegato dal governatore della banca centrale Nandalal Weerasinghe. Il funzionario ha spiegato che nell'ambito del piano, ai possessori locali di obbligazioni denominate in dollari verranno date tre opzioni: la prima, analoga a quella offerta agli obbligazionisti internazionali, sarebbe un "haircut" del 30 per cento, con un tasso di maturazione del 4 per cento a sei anni applicato all'importo rimanente. La seconda opzione, analoga a quella offerta ai creditori bilaterali di dollari, non prevedrebbe alcun condono parziale, ma una maturazione del debito a 15 anni e un ulteriore periodo di grazia di nove anni, con un interesse dell'1,5 per cento. Infine, l'ultima opzione prevede la sostituzione delle obbligazioni denominate in dollari con strumenti obbligazionari denominati in valuta locale, senza haircut e una maturazione a 10 anni ad un tasso superiore dell'un per cento al tasso di riferimento Slfr (Sri Lanka Standing Lending Facility Rate). Il piano di ristrutturazione coprirà dunque anche parte del debito nazionale di 42 miliardi di dollari, con l'obiettivo di dare slancio ai negoziati per la rinegoziazione di 36 miliardi di dollari di debito estero che includono 26 miliardi di dollari detenuti da obbligazionisti e creditori bilaterali come Cina, Giappone e India. (segue) (Inn)