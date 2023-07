Medio Oriente: domani riunione Consiglio sicurezza su operazione israeliana a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (Onu) ha fissato per domani una riunione a porte chiuse sull’operazione militare condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) il 3 e 4 luglio, a Jenin, in Cisgiordania, su richiesta di Emirati Arabi Uniti, Francia, Cina e Brasile. Intanto, Francesca Albanese, Paula Gaviria Betancur e Reem Alsalem, esperti delle Nazioni unite in tema di diritti umani, hanno osservato, ieri, che “le operazioni delle Idf in Cisgiordania occupata, uccidendo e ferendo gravemente la popolazione, distruggendo le loro case e infrastrutture e costringendo migliaia di persone a fuggire, equivalgono a gravi violazioni del diritto internazionale e degli standard sull'uso della forza e possono costituire un crimine di guerra”. Come ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, gli esperti Onu hanno definito l’ultima operazione israeliana in Cisgiordania come “gli attacchi più feroci dalla distruzione del campo profughi di Jenin nel 2002”, citando non solo le numerose segnalazioni di “ambulanze cui è stato impedito di accedere al campo per evacuare i feriti”, ma anche la fuga di circa 4.000 palestinesi che vi risiedevano. "È straziante vedere migliaia di profughi palestinesi, già sfollati dal 1947 al 1949, costretti a fuggire fuori dal campo in preda alla paura nel cuore della notte", hanno commentato, aggiungendo che “gli attacchi delle Idf non trovano giustificazione in base al diritto internazionale”, in quanto “costituiscono una punizione collettiva della popolazione palestinese, che è stata etichettata come una ‘minaccia alla sicurezza collettiva’ dalle autorità israeliane”. (Res)