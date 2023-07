Asia: numero lavoratori migranti vicino ai massimi pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico transfrontaliero di lavoratori migranti nella regione asiatica ha registrato un forte aumento lo scorso anno, di pari passo con la fine delle restrizioni agli spostamenti varate durante la pandemia: nel 2022 i nuovi lavoratori migranti nella regione sono stati 4,6 milioni, quasi in linea col dato precedente la crisi sanitaria globale. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che cita dati della Banca asiatica di sviluppo. Le rimesse dei lavoratori all'estero sono ammontate a 340 miliardi di dollari lo scorso anno, il 34 per cento in più rispetto al 2019. Il Bangladesh ha superato le Filippine come primo Paese regionale d'origine di lavoratori migranti: 1,13 milioni nel 2022. L'India, invece, è al primo posto per la migrazione lavorativa verso Stati Uniti ed Europa. L'Arabia Saudita, invece, è stata il primo Paese importatore di forza lavoro dalla regione: lo scorso anno ha accettato ben 1,5 milioni di lavoratori da Paesi e regioni asiatiche, perlopiù da Bangladesh (600mila) e Pakistan (mezzo milione). (Fim)