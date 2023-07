Corea del Nord: Partito del lavoro esamina politiche economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Nord hanno convocato una riunione di gabinetto questa settimana, per riesaminare le politiche economiche del primo semestre 2023 sulla base degli obiettivi definiti in occasione dei recenti incontri del Partito del lavoro. Lo hanno riferito oggi i media di Stato coreani. L'incontro è stato presieduto in videoconferenza dal primo ministro Kim Tok-hun, e vi hanno preso parte anche il vicepremier Pak Jong-gun, i ministri e funzionari delle principali aziende e stabilimento industriali del Paese. Secondo l'emittente radiofonica di Stato "Kcbs", durante l'incontro il vicepremier Pak ha posto l'accento sui progressi di un progetto di irrigazione nazionale a sostegno dell'agricoltura. (Git)