Usa: assalto al Congresso, mandati di comparizione all’ufficio del segretario di Stato dell’Arizona

- Lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini nei confronti di Donald Trump, ha emesso mandati di comparizione nei confronti di alcuni dipendenti dell’ufficio del segretario di Stato dell’Arizona, nel quadro dell’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “The Hill” che il consigliere speciale ha chiesto ulteriori dettagli in merito alle cause legali avanzate dallo staff elettorale di Donald Trump e dalla leadership repubblicana nello Stato, relativamente alle presunte interferenze elettorali durante le presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. (Was)