Giappone: Aiea apre ufficio a Fukushima per vigilare su scarico acqua decontaminata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha annunciato l'apertura di un ufficio sul campo a Fukushima, in Giappone, per vigilare sul processo di scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata stoccata presso la centrale nucleare dopo il disastro del 2011. L'inaugurazione dell'ufficio è avvenuta ieri, durante una visita al sito dell'incidente da parte del direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, impegnato in una visita di quattro giorni in Giappone. Grossi ha dichiarato che l'Aiea è consapevole dei timori delle comunità locali e dei Paesi limitrofi al Giappone, e proprio per questo vigilerà ininterrottamente sulle procedure di scarico e fornire "aggiornamenti in tempo reale": "L'Aiea è l'istituzione di tutti" e la sua missione è di assicurare "la sicurezza nucleare", ha detto il direttore dell'agenzia. (segue) (Git)