India-Giappone: Modi incontra ex premier Suga per discutere cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, incontrerà oggi una grande delegazione imprenditoriale giapponese guidata dall'ex primo ministro Yoshihide Suga, per discutere il rafforzamento della cooperazione economica tra i due Paesi. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l'obiettivo di entrambi i Paesi è di convincere le aziende del Giappone ad aumentare gli investimenti in India. Suga guida una delegazione di 101 leader imprenditoriali di 54 aziende e società giapponesi operanti in settori quali la finanza, il trasporto aereo, le costruzioni, l'energia e la tecnologia dell'informazione. L'incontro di oggi servirà a illustrare i cambiamenti dell'ambiente imprenditoriale dell'India: Modi e Suga potrebbero discutere anche misure tese ad aumentare l'afflusso di lavoratori qualificati indiani in Giappone, specie nel settore dell'It. Ieri l'ex premier giapponese ha visitato il cantiere della linea ferroviaria da alta velocità ad Ahmedabad, un progetto realizzato col sostegno del Giappone. (Git)