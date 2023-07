Ucraina: "Newsweek", Cia impegnata in una "guerra clandestina" sin da gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Central Intelligence Agency (Cia) mantiene una presenza fissa in Ucraina e svolge un ruolo di primissimo piano nella conduzione dello sforzo bellico di Kiev contro le forze russe, ma non è in grado di predire le decisioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E' quanto afferma il settimanale statunitense "Newsweek" in un lungo articolo che alza il velo sulla reale entità del coinvolgimento dell'intelligence statunitense nel conflitto: una "guerra clandestina" che avrebbe anche la funzione di evitare escalation incontrollate. Secondo il settimanale, che cita "oltre una dozzina" di funzionari d'intelligence anonimi, la Cia "ha assunto un ruolo centrale nel conflitto prima ancora che iniziasse". Nel gennaio 2022, un mese prima dell'invasione russa, proprio la Cia avrebbe fatto da tramite tra Washington e Mosca per stabilire una serie di "regole" condivise: durante una già nota visita al Cremlino del direttore dell'agenzia, William Burns, la Russia si sarebbe impegnata a non allargare il conflitto oltre i confini dell'Ucraina e ad evitare l'impiego di armi atomiche; in cambio, l'amministrazione del presidente Joe Biden avrebbe assicurato che Kiev "non avrebbe assunto alcuna azione che potesse minacciare direttamente la Russia o la sopravvivenza dello Stato russo". Sulla base degli accordi tra Washington e Mosca, spetterebbe agli Stati Uniti assicurare il rispetto di questi impegni. Nei mesi successivi, però, la Cia non sarebbe stata in grado di controllare del tutto le azioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, il bombardamento del ponte di Kerch e agli attacchi di droni contro basi aeree russe in Crimea e contro il Cremlino avrebbero eroso secondo il settimanale la fiducia di Mosca negli impegni segretamente assunti da Washington, e questo caricherebbe il conflitto di pericolose incognite. Si spiegherebbero così, tra le altre cose, gli avvertimenti di Mosca in merito all'impiego del deterrente nucleare. (segue) (Was)