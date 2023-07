Ucraina: "Newsweek", Cia impegnata in una "guerra clandestina" sin da gennaio 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligence statunitense - scrive "Newsweek" - "è incerta delle intenzioni di Volodymyr Zelensky quanto di quelle (del presidente russo) Vladimir Putin": "Con l'attacco al ponte in Crimea, la Cia ha compreso che Zelensky non ha il pieno controllo delle sue stesse forze armate, o ne ignora volontariamente alcune azioni". Ciononostante - precisa il settimanale - la Cia continua a svolgere sul campo un ruolo essenziale per la tenuta dell'apparato bellico ucraino: ufficiali dell'agenzia d'intelligence statunitense "si trovano costantemente" in Ucraina, e le loro attività vanno dall'addestramento e assistenza all'impiego dei sistemi d'arma occidentali sino allo scambio di informazioni e intelligence con i servizi segreti ucraini. La Cia opera "una flotta grigia" di aerei commerciali che trasporta armi e materiale dall'Europa centro-orientale all'Ucraina, e agenti dell'agenzia "entrano ed escono dall'Ucraina per missioni segrete, per assistere nell'utilizzo delle nuove armi e dei sistemi", dandosi come solo limite quello di evitare contatti diretti con le forze russe. I coordinamento di questa vasta "guerra clandestina" avverrebbe in Polonia. Le fonti citate dal settimanale precisano che "Washington e Mosca hanno decenni di esperienza nel definire queste regole clandestine", e questo ha comportato un progressivo ingrandimento della Cia, che ha assunto il ruolo di "spia, negoziatore, fornitore d'intelligence, operatore logistico, gestore di una rete di relazioni Nato sensibili e, più importante di tutti, garante del mantenimento della guerra" entro i limiti prefissati. (Was)