Usa: "Wall Street Journal", guerra a narcotraffico centrale nei programmi dei repubblicani

- Un numero sempre crescente di esponenti del Partito repubblicano candidati alla presidenza Usa e al Congresso si sta coalizzando attorno a una visione della sicurezza dei confini che prevede l'invio delle forze armate statunitensi in Messico. Lo scrive il "Wall Street Journal", che riporta alcune delle proposte formulate da esponenti di primo piano del Partito repubblicano Usa. L'ex presidente Donald Trump, oltre a premere per il completamento del muro lungo il confine con il Messico e a caldeggiare la pena di morte per i trafficanti di droga, ha proposto un blocco navale al largo del Messico per prevenire l'ingresso di fentanyl negli Stati Uniti. Il suo principale avversario alle primarie del Partito repubblicano, il governatore della Florida Ron DeSantis, si è spinto oltre, promettendo che se eletto alla Casa Bianca farà ricorso alla "forza letale" contro i trafficanti di droga attraverso il confine, e dicendosi favorevole a operazioni militari contro i cartelli del narcotraffico in territorio messicano. Dello stesso avvio i senatori repubblicani Lindsey Graham e John Kennedy, mentre un loro collega, J.D. Vance, ha chiesto che i cartelli della droga messicani vengano bollati come organizzazioni terroristiche. I deputati Dan Crenshaw e Mike Waltz hanno sponsorizzato un disegno di legge che dichiarerebbe formalmente guerra ai cartelli della droga, consentendo di effettuare bombardamenti in territorio messicano. Secondo il "Wall Street Journal", il rullare dei tamburi della guerra repubblicani si spiega in maniera molto semplice: l'idea di una guerra contro i cartelli del narcotraffico "è popolare, e non solo tra gli elettori repubblicani": in un sondaggio effettuato il mese scorso dall'emittente televisiva "Nbc News", l'invio di truppe oltre il confine con il Messico per combattere il narcotraffico è stata l'unica di 11 proposte formulate da candidati repubblicani a ottenere l'approvazione della maggior parte degli elettori statunitensi registrati di entrambi gli schieramenti politici. Il fentanyl, spesso usato come additivo di altre sostanze stupefacenti all'insaputa di quanti ne fanno uso, alimenta la crisi degli oppiacei che sta devastando intere comunità negli Stati Uniti, e che soltanto lo scorso anno ha causato la morte di 110.236 persone. (Was)