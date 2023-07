Kuwait: incontri tra il ministro degli Esteri e gli omologhi di Iraq, Iran e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kuwait, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, ha incontrato, ieri, gli omologhi dell’Iraq, Fuad Hussein, dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, e della Turchia, Hakan Fidan, a Baku, in Azerbaigian, a margine della riunione ministeriale del Movimento dei Paesi non allineati, la cui conclusione è prevista per oggi. Lo ha riferito il quotidiano Kuwaitiano “Kuwait Times”. Con Fidan, Al Sabah ha discusso delle strette relazioni che legano i due Paesi e delle modalità per svilupparle in vari settori, in particolare in quelli dell’economia e degli investimenti. Entrambi, inoltre, hanno espresso l’aspirazione comune a organizzare, in Kuwait, entro la fine del 2023, un incontro del Comitato congiunto tra Kuwait e Turchia. Durante il suo incontro con Amirabdollahian, invece, Al Sabah ha esordito rievocando la visita del ministro iraniano in Kuwait, lo scorso giugno, manifestando l’intenzione di riprendere il dialogo con Teheran. I due ministri, quindi, hanno sottolineato l’importanza di intensificare la cooperazione bilaterale per promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione e nel mondo. Nessun accenno, almeno secondo le fonti ufficiali, alla questione emersa nei giorni scorsi sul giacimento di Al Durra, che l’Iran contende a Kuwait e Arabia Saudita. Infine, Al Sabah ha avuto un colloquio con l’omologo iracheno, Hussein, con il quale ha parlato delle solide relazioni tra i due Paesi, affrontando una serie di tematiche regionali e internazionali di interesse comune. (Res)