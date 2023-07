Libano: Unifil invita a rispetto Linea Blu vicino Mays al-Jabal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata, vicino a Mays al-Jabal nel Libano meridionale, le forze di pace hanno osservato un escavatore che attraversava la Linea Blu (la linea di demarcazione tra Israele e Libano) da sud e un soldato libanese che attraversava la Linea da nord. Lo ha annunciato oggi il vicedirettore dell'ufficio stampa dell'Unifil, Candice Ardel, in un comunicato ripreso dall'Agenzia nazionale di stampa (Ani). Ardel ha aggiunto che i soldati Unifil sono sul campo per scopi di collegamento e coordinamento con le parti e per aiutare a diminuire le tensioni. "Esortiamo tutte le parti e chiunque sia presente sul campo a mantenere la calma", ha affermato Ardel, sottolineando l'importanza che "le parti coordinino qualsiasi azione con Unifil per evitare attriti e contribuire a garantire il pieno rispetto della Linea Blu". (Lib)