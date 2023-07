Brasile: governo Svizzera annuncia stanziamenti in favore del Fondo Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale della Svizzera contribuirà al Fondo Amazzonia finanziando azioni contro i mutamenti climatici e la deforestazione in Brasile. Lo ha annunciato il consigliere federale svizzero responsabile per i portafogli Economia, Formazione e Ricerca, Guy Parmelin, al termine di un incontro bilaterale con il vicepresidente del Brasile, Geraldo Alckmin, oggi a Brasilia. "A partire da oggi, miglioreremo il nostro impegno. Sono lieto di annunciare che la Svizzera contribuirà al Fondo Amazzonia. Il primo contributo verrà effettuato nelle prossime settimane. Vogliamo lanciare questa partnership con il Brasile e altri Paesi", ha affermato il rappresentante del Paese europeo. Parmelin non ha tuttavia informato sul valore dello stanziamento previsto. (segue) (Brb)