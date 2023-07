Brasile: governo Svizzera annuncia stanziamenti in favore del Fondo Amazzonia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum Brasile-Svizzera sugli investimenti e l'innovazione nelle Infrastrutture e nella sostenibilità è un'occasione per divulgare le opportunità di investimento nelle infrastrutture e nell'industria ai potenziali investitori svizzeri, considerando gli imperativi della sostenibilità. La Svizzera è l'undicesimo investitore diretto estero in Brasile, con 19,8 miliardi di dollari, pari al 3 per cento del totale, ma è 19ma destinazione per gli investimenti brasiliani all'estero, con circa 1,5 miliardi di dollari, pari allo 0,34 per cento del totale. Per quanto riguarda il Programma partnership e investimenti (Ppi), la Svizzera è il 18mo investitore su 24, con 311 milioni di dollari di investimenti e 140 milioni di dollari in contributi alle casse pubbliche. La società svizzera Zurich Airport Intl. si è infatti aggiudicata all'asta le concessioni degli aeroporti di Florianopolis (Santa Catarina), Vitoria (Espirito Santo) e Macaé (Rio de Janeiro). (Brb)