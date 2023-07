Usa: senatore democratico Joe Manchin ha pagato più volte le tasse in ritardo, anche anni dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Joe Manchin ha pagato le tasse in ritardo in più occasioni negli ultimi anni, relativamente alle sue proprietà private e immobiliari. Stando ad alcuni documenti ottenuti dall’emittente “Nbc News”, il senatore della Virginia occidentale ha pagato solo la settimana scorsa un totale di 700 dollari di arretrati alla contea di Marion, accumulati nel corso di circa tre anni relativamente ad una delle sue barche (un pontone) e ad alcuni rimorchi per automobili. Una situazione analoga è avvenuta nel 2020, quando Manchin ha pagato in ritardo 630 dollari relativi alle tasse della contea sulle sue automobili e ad altre barche, dal 2016 al 2018. “Il senatore ha sempre pagato le tasse nella loro interezza, e qualsiasi ritardo è stato corretto non appena ne è venuto a conoscenza”, ha detto un portavoce di Manchin, interpellato dall’emittente. Ritardi nei pagamenti delle tasse da parte del senatore sono stati registrati sin dal 2009, e in alcuni casi le mancanze sono state corrette dopo anni.(Was)