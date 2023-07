Usa: tribunale vieta contatti tra governo e piattaforme social, presentato il ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha fatto ricorso contro la sentenza di un giudice in Louisiana, che andrebbe a limitare in maniera significativa le interlocuzioni del governo federale con le società che gestiscono le piattaforme social in rete. Nella sentenza emanata martedì 4 luglio, il giudice Terry Doughty ha stabilito che alcune agenzie federali non potranno contattare le piattaforme dei social network per chiedere di “rimuovere, ridurre o sopprimere in qualsiasi modo i contenuti protetti dal principio della libertà di parola e di espressione”. Le disposizioni adottate dal giudice, dopo una causa per censura avviata dai repubblicani contro i provvedimenti del governo per il contrasto alla disinformazione online, impediscono di contattare le piattaforme ad agenzie come il Federal Bureau of Investigation (Fbi), il dipartimento di Stato, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) e i dipartimenti della Salute e della Giustizia. (Was)