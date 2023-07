Siria: aerei russi effettuano manovre pericolose in prossimità di droni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre aerei da combattimento russi hanno ostacolato velivoli militari senza pilota statunitensi impegnati in una missione contro lo Stato islamico (Isis) in Siria, costringendoli a effettuare "manovre evasive". Lo ha reso noto il tenente generale Alex Grynkewich, portavoce della Forza aerea degli Stati Uniti. L'ufficiale ha accusato i piloti russi di aver effettuato manovre "pericolose e non professionali" in prossimità di tre droni d'attacco Mq-9 statunitensi. L'incidente si sarebbe verificato alle 10:40 di ieri (ora locale): l'aviazione statunitense ha pubblicato un video che sembra mostrare tre aerei da combattimento russi in avvicinamento a un drone statunitense. "Contro le norme e i protocolli stabiliti, i jet russi hanno sganciato bengala con paracadute di fronte ai droni, costringendoli a effettuare manovre evasive", ha detto Grynkewich, secondo cui l'episodio "è un altro esempio delle azioni non professionali e pericolose delle forze aeree russe operanti in Siria, che minacciano sia la sicurezza delle forze Usa che delle forze russe". Le forze armate statunitensi non hanno fornito dettagli in merito all'operazione effettuata dai tre droni contro l'Isis. (Was)