Usa: Fed verso nuovi rialzi dei tassi di interesse

- Il consiglio direttivo della Federal Reserve si è espresso quasi all’unanimità in favore di nuovi rialzi dei tassi di interesse nei prossimi mesi, durante la riunione del mese scorso. Stando ai “minuti” pubblicati oggi, le comunicazioni tradizionalmente diffuse tre settimane dopo gli incontri per riassumerne le conclusioni, i funzionari che hanno partecipato alla riunione hanno però riconosciuto che sarà possibile applicare un ritmo “meno serrato” ai rialzi, rispetto ai provvedimenti tempestivi che l’istituto ha preso dall’inizio del 2022 per combattere l’inflazione. Durante la riunione di giugno, la Fed ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, dopo dieci rialzi consecutivi, per valutare gli impatti concreti dei provvedimenti presi finora. I presenti, in ogni caso, hanno riconosciuto la necessità di ulteriori rialzi nel prossimo futuro, dal momento che il dato relativo all’inflazione è ancora lontano dalla soglia del due per cento. (Was)