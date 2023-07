Italia-Brasile: ambasciata e Università di Brasilia promuovo evento su urbanistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico previa registrazione. In programma la lezione di apertura "La conservazione urbana in Italia nel Novecento: dal tessuto urbano storico al patrimonio moderno", il minicorso "Gustavo Giovannoni: tra conservazione e urbanistica"; e il seminario di valutazione per la disciplina Progetto di architettura e urbanistica - Tecniche retrospettive, che presenta le proposte degli studenti per il Darcy Ribeiro University Campus. L'evento è promosso dalla facoltà di Architettura dell'UnB, con il sostegno istituzionale e finanziario dell'ambasciata d'Italia, del Consiglio di Architettura e Urbanistica del Distretto federale e dell'Istituto Storico Nazionale e Artistic Heritage Institute, nell'ambito del progetto di cooperazione tecnica internazionale con Unesco Brasile. (Brb)