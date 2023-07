Usa: Pentagono rafforzerà misure di sicurezza dopo fuga di documenti classificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono si sta preparando a modificare le restrizioni all’accesso del personale militare ad informazioni classificate, prendendo provvedimenti per identificare tempestivamente minacce provenienti dall’interno, dopo la fuga di materiali secretati avvenuta lo scorso aprile su Discord e altre piattaforme social per mano dell’aviere Jack Teixeira. Il rapporto di sicurezza sulle procedure interne del Pentagono chiesto ad aprile dal segretario alla Difesa, Lloyd Austin, evidenzia la necessità di “rafforzare la sicurezza del dipartimento”, ribadendo però che non sono presenti lacune significative per quanto riguarda la protezione di informazioni classificate. “La maggior parte del personale militare che ha accesso a materiali di questo tipo rispetta le misure di sicurezza e le procedure stabilite dal dipartimento, riconoscendo la necessità di garantire la difesa nazionale”, si legge nel sommario del documento, pubblicato oggi. Il rapporto consiglia anche nuove misure per consentire al Pentagono di monitorare chi accede a documenti classificati, e le relative motivazioni.(Was)