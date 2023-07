Usa: documenti Mar-a-lago, giudice chiede pubblicazione di nuovi dettagli su mandato di perquisizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale in Florida ha chiesto la pubblicazione di maggiori dettagli sul mandato relativo alla perquisizione effettuata dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nella residenza privata di Donald Trump a Mar-a-lago, lo scorso aprile, a seguito della quale sono stati trovati diversi documenti classificati che l’ex presidente ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. La sentenza del giudice Bruce Reinhart ha nuovamente negato la pubblicazione del documento nella sua interezza, chiesta a più riprese da diversi organi di stampa, riconoscendo però che “ci sono alcune sezioni aggiuntive dell’affidavit che dovrebbero essere pubblicate”. Il giudice ha anche precisato che il dipartimento della Giustizia ha concordato sulla possibilità di pubblicare nuove sezioni del mandato di perquisizione, chiedendo però di mantenere secretato il resto del documento. Il mese scorso, nei confronti di Trump sono stati emessi 37 capi d’accusa per violazioni della legge federale sullo spionaggio, falsa testimonianza e intralcio alla giustizia, nel quadro delle indagini sui documenti trovati nella sua residenza in Florida. (Was)