Brasile: Lula accetta invito del premier spagnolo Sanchez e partecipare a vertice Celac (2)

- Nell'occasione, il presidente brasiliano si è congratulato con Sanchez per la presidenza del Consiglio dell'Unione europea della Spagna. Al centro della discussione tra i due c'è stato l'accordo in corso di negoziazione tra il Mercato comune del sud (Mercosur) e il blocco europeo. Sanchez ha parlato anche del Business Forum, previsto per il 17 luglio, e ha invitato il presidente Lula ad aprire l'evento insieme a lui e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Al Forum dovrebbero essere annunciati nuovi investimenti europei in America Latina. (Brb)