Usa: cocaina alla Casa Bianca, repubblicani chiedono dettagli su indagine dei servizi segreti

- Il senatore repubblicano Tom Cotton ha chiesto ai servizi segreti statunitensi di condividere le informazioni relative alle indagini sulla cocaina trovata domenica scorsa nella Casa Bianca. In una lettera indirizzata alla direttrice dei servizi segreti, Kimberly Cheatle, il senatore dell’Arkansas ha chiesto all’agenzia di far sapere “tempestivamente” dove è stata rinvenuta la droga. Durante il briefing giornaliero con la stampa, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, non ha fornito ulteriori dettagli sulle indagini, limitandosi a dire che la cocaina è stata trovata “in un’area spesso affollata”, a causa delle frequenti visite turistiche nell’ala Ovest della struttura. Fonti anonime, questa mattina, hanno riferito al “Washington Post” che la sostanza sarebbe stata trovata nei pressi degli armadietti utilizzati dai visitatori per riporre telefoni ed effetti personali, non ammessi all’interno della struttura. Nella lettera, il senatore si dice preoccupato in merito a possibili falle nella sicurezza della Casa Bianca, chiedendo “se i servizi segreti abbiano intenzione di prendere provvedimenti per risolvere eventuali problematiche”. Cotton ha anche chiesto una “lista completa” delle persone che non sono soggette a controlli di sicurezza approfonditi all’ingresso nella struttura, oltre a statistiche relative alle procedure dei servizi segreti in materia di sicurezza e contrasto all’utilizzo di sostanze stupefacenti. (Was)