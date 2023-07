Brasile: Svizzera contribuirà a rilancio accordo commerciale Efta-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale della Svizzera contribuirà al rilancio delle trattative per un accordo commerciale tra l'Associazione europea di libero scambio (Efta) e il Mercato comune del sud (Mercosur). Lo ha annunciato il consigliere federale svizzero responsabile per i portafogli Economia, Formazione e Ricerca, Guy Parmelin, al termine di un incontro bilaterale con il vicepresidente del Brasile, Geraldo Alckmin, oggi a Brasilia. "L'accordo Mercosur-Efta è uno strumento chiave per rafforzare ulteriormente il potenziale di cooperazione tra i nostri Paesi", ha detto. Il commercio tra il blocco di Paesi dell'Efta è di circa 7 miliardi di dollari l'anno. (segue) (Brb)