Ucraina: Zelensky alla “Cnn”, controffensiva rallentata dalle difese costruite dai russi

- La controffensiva ucraina è stata “rallentata” dalle difese e dalle trincee costruite dalle forze della Federazione Russa nei territori occupati. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una intervista esclusiva con l’emittente “Cnn”, aggiungendo che con le “giuste forniture di armi” da parte dei Paesi occidentali l’operazione di Kiev sarebbe potuta iniziare “molto prima”. “Non possiamo nemmeno iniziare a pensare di attaccare in alcune aree del Paese, perché non abbiamo il giusto equipaggiamento e gli armamenti necessari”, ha detto. Il presidente ucraino ha ribadito di essere grato agli Stati Uniti e ai partner internazionali per il sostegno fornito finora contro l’invasione russa. “Tuttavia, ho detto più volte ai leader occidentali che avremmo voluto iniziare la controffensiva prima, e che avremmo avuto bisogno dei mezzi necessari: semplicemente perché un ritardo nell’avvio delle operazioni implica un ritardo anche nel raggiungere una conclusione”, ha spiegato. Zelensky ha citato le trincee e le mine piazzate dai soldati russi, che a suo dire starebbero rallentando la controffensiva di Kiev. (Was)